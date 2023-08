Pleno do TJAM define lista tríplice para vaga de advogado no TRE/AM

Os desembargadores que compõem o Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas realizaram nesta terça-feira a votação para vaga de membro titular Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na classe de advogados, para o biênio 2023-2025.

Esta vaga decorre do término do primeiro biênio de Fabrício Frota Marques, a ocorrer no dia 09/09/2023.

Conforme a votação, a lista tríplice ficou formada pelos advogados: Fabrício Frota Marques (17 votos), Márcio Rys Meirelles de Miranda (14 votos) e Filipe de Freitas Nascimento (10 votos).

Com a definição dos nomes, a lista será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral pelo TRE/AM, junto com a documentação necessária e, aprovado o encaminhamento da lista, a Presidência do TSE expedirá ofício ao Poder Executivo (nacional) para definição sobre o escolhido para o biênio.

Com informações do TJAM