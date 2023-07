Plano Amazônia Mais Segura está dentro do Pacote a ser anunciado pelo Presidente Lula

Um pacote de decretos será apresentado à sociedade, no dia de amanhã, sexta-feira, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os CAC’s, por exemplo, ficarão dispensados de devolverem fuzis e outras armas. Haverá, também, a apresentação do Plano Amazônia Mais Segura, formulado com estados da região e com o Ministério da Defesa.

A cerimônia da apresentação desses planos será anunciada no dia de amanhã por Luiz Inácio. Há expectativa de que o novo decreto de armas do governo possa dispensar CACs(Caçadores, Atiradores e Colecionadores) de devolverem armas já adquiridas e que passarão a ter mais restrições.

Estados e Municípios podem ter mais apoio do Fundo Nacional de Segurança Pública. Haverá o anúncio do Plano Amazônia Mais Segura. O programa prevê mais bases terrestres e fluviais, mais operações policiais integradas e a instalação, em Manaus, de um Centro de Cooperação Policial Internacional, que terá a coordenação da Polícia Federal.