PGR envia à unidade do MPF na Bahia pedido de apuração de tráfico de arara-azul-de-lear

O procurador-geral da República, Augusto Aras, determinou o encaminhamento à unidade do Ministério Público Federal (MPF) na Bahia representação apresentada pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (Renctas) com pedido de providências para garantir a proteção da arara-azul-de-lear, espécie entre as mais raras do mundo e que estaria ameaçada de extinção por problemas como o tráfico de animais.

De acordo com a autora da representação, a situação pode se agravar a partir de setembro, quando se inicia o período reprodutivo da espécie, deixando as aves ainda mais vulneráveis à ação dos traficantes. A Renctas pede que seja apurada a existência de uma rede internacional de tráfico de animais silvestres brasileiros ameaçados de extinção. Também foi requerida providências para a repatriação de 29 araras da espécie apreendidas no Suriname e outras três em Bangladesh.

Como a atribuição para analisar o caso e adotar eventuais providências não cabe à PGR e sim à Procuradoria da República na Bahia, a providência do encaminhamento à unidade foi adotada, no último dia 2, de forma imediata ao recebimento da representação.

Com informações do MPF