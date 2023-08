PGE/AM e hospital entram em acordo que assegura hemodiálise a pacientes da rede pública

Em reunião realizada na tarde de terça-feira (29/08), a Procuradoria Geral-do Estado do Amazonas (PGE-AM) e a Diretoria do Hospital Beneficente Portuguesa, entraram em acordo para a prorrogação do contrato que assegura o procedimento de hemodiálise a pacientes da rede pública estadual de saúde.

Pelo acordo, o Estado do Amazonas arcará com suplemento de 92 reais sobre o valor de 240 reais custeado pelo Governo Federal, via SUS. A medida de cofinanciamento, inédita na história do Estado, permite o pagamento total de 332 reais por sessão de hemodiálise, valor superior à média nacional, e garante a continuidade do serviço, a aquisição de insumos e a manutenção dos equipamentos utilizados no serviço.

Atualmente, a Beneficente Portuguesa atende cerca de 80 pacientes renais crônicos, e vinha enfrentando dificuldades em razão da defasagem histórica dos valores repassados pela Tabela SUS. Com a complementação que passará a ser paga pelo Estado do Amazonas, a expectativa é de que a qualidade do serviço seja aprimorada e a quantidade de pacientes atendidos seja ampliada.

Na reunião estavam presentes o procurador-geral, Giordano Bruno, e o procurador Paulo Bernardo com a comissão representativa da Sociedade Portuguesa Beneficente. O contrato foi renovado diante de um reajuste da Tabela SUS e um complemento da SES. O presidente da SP Beneficente do Amazonas, leopoldo Krichanã, afirmou que os atendimentos serão mantidos sem prejuízo dos pacientes.

