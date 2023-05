Papa recebe comitiva de advogados brasileiros pela primeira vez

O Vaticano recebeu, pela primeira vez, uma comitiva de advogados brasileiros para audiência com o Papa. O encontro ocorreu nessa terça-feira (2/5), na Praça de São Pedro, e durou cerca de 10 minutos.

O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, chefiou o grupo recebido pelo Papa Francisco. Também estiveram presentes o vice-presidente nacional da OAB, Rafael Horn, o diretor-tesoureiro da OAB, Leonardo Campos, o presidente da OAB-CE e coordenador do Colégio de Presidentes, Erinaldo Dantas, o presidente da OAB-TO, Gedeon Pitaluga, e o diretor-geral da Escola Superior da Advocacia (ESA) Nacional, Ronnie Preuss Duarte. A comitiva foi composta por cerca de cinquenta advogadas e advogados brasileiros, que foram convidados por Simonetti.

Outras autoridades brasileiras que visitavam o Vaticano no mesmo dia se juntaram ao grupo da OAB, como os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski e Roberto Barroso e os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Gurgel de Faria, Mauro Campbell, Regina Helena Costa e Reynaldo Soares da Fonseca.

Os integrantes da OAB e os ministros dos tribunais superiores estão em Roma para o curso sobre Tributação e Economia Digital realizado ESA em parceria com a Sapienza Universidade de Roma, uma das mais prestigiadas da Europa.

A audiência com o Papa foi solicitada por Simonetti por intermédio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e foi realizada na Praça de São Pedro, de forma aberta e coletiva, a pedido do presidente da OAB, para poder incluir os dirigentes da OAB e mais representantes da advocacia.

Com informações da OAB Nacional