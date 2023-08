Operação Comboio: MPAM e PF realizam ações simultâneas em dois municípios do Amazonas e em SP

Na manhã desta terça-feira, 29/8, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Amazonas (MPAM), em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou a ‘Operação Comboio’. As ações estão ocorrendo simultaneamente em dois municípios do Amazonas e no estado de São Paulo, com apoio do GAECO-MPSP.

O objetivo da operação é investigar possíveis irregularidades na Secretaria de Segurança Pública (SSP). As equipes estão realizando buscas tanto nas dependências da SSP quanto nas residências de servidores e membros da alta cúpula da pasta. A ação está em andamento e visa reunir provas e documentos relacionados a supostas práticas ilícitas.

A ‘Operação Comboio’ representa um esforço em combater a corrupção e a criminalidade organizada. O MPAM e a Polícia Federal atuam de forma coordenada para apurar as denúncias e garantir a transparência e a eficiência dos órgãos de segurança pública.

Com informações do MPAM