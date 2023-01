O capitólio brasileiro e a extradição de Jair Bolsonaro na visão de Flávio Dino

Flávio Dino, o Ministro da Justiça do governo Lula afirmou que o Brasil viveu no último domingo ‘o Capitólio brasileiro’. Dino se refere aos ataques de vândalos ocorridos em Brasília e responsabiliza Jair Bolsonaro pelos atos de destruição da extrema direita, mas nega que o ex-presidente terá contra si, de pronto, um pedido de extradição ao governo americano.

O Ministro da Justiça, Flávio Dino, informou à imprensa que ‘somente seja possível pedir a extradição de alguém que responda a processo criminal e o ex-presidente não está nessa situação. Nesse momento, não há elementos para solicitar a extradição de Bolsonaro’. Embora responsabilize politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados mais fieis pelos atos terroristas, Dino reforça que ainda não é o momento para extradição.

Quanto ao ‘Capitólio brasileiro’, referindo-se a invasão do Congresso americano por asseclas de Donald Trump, em 2021, que não aceitou a perda das eleições para Joe Biden, Dino disse que há duas diferenças em relação ao ocorrido nos Estados Unidos: “Não houve óbitos e tem mais presos aqui do que lá, com muita velocidade”.