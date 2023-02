Nos EUA assessores de Bolsonaro são pagos pelos brasileiros e a soma é de R$ 432 mil em despesas

O desembolso do Governo Federal com as diárias gastas pela equipe de assessores que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos, ultrapassa a cifra de R$ 432 mil. Bolsonaro e sua equipe estão fora do Brasil desde 30 de dezembro de 2022, e isso representa um custo para os brasileiros, os reais afetados pelos gastos do ex-mandatário do Executivo Federal.

Os fatos são explicados porque o ex-presidente tem direito a manter oito assessores, cujos salários e despesas trabalhistas são custeados pela presidência da República. Em média, os salários e benefícios para a equipe que acompanha um ex-presidente somam R$ 50 mil por mês. Bolsonaro viajou para os EUA no último dia do seu mandato e lá se mantém até então.