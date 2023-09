Não consiste bloqueio de bens por atos de improbidade sem a prova de que réu esconda o patrimônio

Por faltar provas de que o investigado por improbidade administrativa aja com o intuito de por fim aos seus bens para fugir da reparação a uma possível condenação por suspeitas de uso do patrimônio em atos de improbidade, não cabe a cautelar de bloqueio de seus bens para assegurar o propósito da ação. Importa a demonstração de atos dos quais se possa concluir o perigo de dano irreparável à coisa pública para que contra o investigado surja uma ordem legal que possa afetar seu patrimônio. Com essas premissas jurídicas, a Terceira Câmara Cível do Amazonas acolheu recurso de Ângelus Filgueiras e reformou decisão de 1º grau que havia bloqueado bens do ex-prefeito de Manacapuru no montante de R$ 43.932,50. Foi Relator Abraham Peixoto Campos Filho.

As razões que justificam a reforma estão descritas nas novas disposições da lei de improbidade administrativa. A decisão reformada havia determinado o bloqueio de bens de Filgueiras sob o fundamento da existência de probabilidade de direito e na ocorrência de periculum in mora implícito previsto no artigo 7º, da Lei 8.429/92. A decisão havia sido tomada mesmo com ausência de provas de atos que induzissem a uma ocultação patrimonial.

Como explicou o acórdão , ‘com a superveniência da Lei nº 14.230/2021, deixou de ser aplicável o perigo por presunção em face do investigado de que incida na prática de atos que visem a dilapidação do seu patrimônio. A indisponibilidade de bens que visa garantir a integral recomposição ao erário ou combater o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito deve ser atendido pelo Judiciário apenas mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

“Desse modo, o legislador passou a exigir demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para a decretação da indisponibilidade de bens quando ausente a prática de atos que induzam a conclusão do risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial do réu”. No caso concreto se avaliou que não foram apresentadas circunstâncias concretas das quais fossem possíveis extrair a existência de perigo de dano irreparável ou, no mínimo, riscos se a medida não fosse concedida na origem, razão de ser da cassação da cautelar em segundo grau.

Processo 4002963-56. 2022.8.04.0000

Leia o acórdão :