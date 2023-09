Mulher é denunciada por homicídios de familiares de amante do marido

A Promotoria de Justiça de Terra Nova do Norte (a 675km de Cuiabá) denunciou, Bruna Tatiane Evangelista Felski pelos homicídios do pai e do irmão da amante do marido dela e por lesão corporal contra ela. Conforme o Ministério Público, por motivo fútil, a denunciada matou Genuir de Barros e Marcelo de Barros com disparos de arma de fogo, em outubro de 2022, na Comunidade Sede Velha, zona rural do município. Os pais dela, Rosilda Evangelista Felski e Valério Felski foram denunciados pelo crime de lesão corporal, e o marido João Rodrigues Custódio por porte ilegal de arma.

De acordo com a denúncia, no dia do crime, Bruna e Rosilda foram à casa de Marciele de Barros contar aos pais dela sobre a traição praticada pela filha com o marido de Bruna. Elas foram recebidas por Genuir, pai de Marciele, que chamou a esposa para a conversa, momento em que Bruna e Rosilda passaram a ofendê-los. Na sequência, João chegou ao local com o sogro Valério e tentou tirar Bruna dali. Quando estavam de saída, o irmão de Marciele, Marcelo, bateu no capô do carro em que estavam e pediu que fossem embora.

Assim, Bruna se dirigiu ao carro do marido, pegou a arma dele e efetuou três disparos contra Marcelo. Genuir partiu em direção a ela visando retirar-lhe a arma, quando foi atingido por dois disparos. Após os disparos, o marido conseguiu desarmar a esposa. Marciele partiu em direção ao pai, momento em que passou a ser agredida fisicamente por Bruna, Rosilda e Valério. Por fim, Valério retirou a arma de João, pegou esposa e a filha e fugiu. Eles descartaram a pistola em um rio no caminho para Colíder.

Com informações do MPMT