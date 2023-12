MPRJ denuncia mulher acusada de ser a mandante da morte de idosa

A 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada da Capital denunciou por homicídio qualificado, durante o plantão judiciário de quarta-feira (20/12), Renata Barbieri Uliana, como mandante da morte da idosa Sheila Macedo da Silva. A vítima foi baleada no dia 17 de outubro, quando saía do seu condomínio, no bairro Pechincha, em Jacarepaguá, zona Oeste do Rio.

De acordo com as investigações, Renata Uliana arquitetou a morte da vítima com uma terceira pessoa, que efetuou os disparos assim que a vítima foi atraída por Renata para fora do prédio para conversar. O crime teria motivação financeira, já que Renata vinha desviando dinheiro da conta bancária da idosa e tinha a intenção de ocultar as ações.

Renata Uliana era tratada como filha de consideração e, por isso, mantinha laços estreitos com a família da vítima. Além dos desvios financeiros, foi constatado nas apurações que Sheila havia contraído empréstimo de R$ 50 mil a pedido da ré.

Logo após o crime, Renata Uliana foi presa temporariamente pela Polícia Civil e teve sua prisão transformada em preventiva, pelo juízo do Plantão Judiciário, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Com informações do MPRJ