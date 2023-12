MPRJ denuncia homem que cometeu homicídio por causa de uma máquina de pegar bichinhos de pelúcia

A 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada – Núcleo Rio de Janeiro denunciou, na segunda-feira (04/12), Fabrício da Costa Pinto Conceição pelo homicídio duplamente qualificado – motivo fútil e impossibilidade de defesa – de Lindomar Riva. O crime aconteceu em novembro, dentro da loja de conveniência de um posto de gasolina na Estrada do Mato Alto, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a denúncia, Lindomar foi morto a tiros após se envolver em uma discussão com Fabrício por causa do uso de uma máquina de pegar ursinhos de pelúcia do estabelecimento. As investigações revelaram que a briga aconteceu porque Lindomar conseguiu pegar os objetos na máquina e Fabrício, não. Em seguida, o denunciado foi até o carro, pegou uma arma de fogo e ficou do lado de fora da loja de conveniências aguardando a vítima sair. Quando saiu, após um outro desentendimento, Lindomar foi surpreendido com os disparos.

Na ação, a Promotoria ainda destaca a necessidade da prisão preventiva do Fabrício Conceição. “A periculosidade do denunciado se constata pela grave e violenta conduta praticada por ele, de modo que a sua prisão é capaz de garantir a tranquilidade de moradores da região em que ocorreu o fato”, ressalta trecho da petição.

Processo nº 0134517-31.2023.8.19.0001

Com informações do MPRJ