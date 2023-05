MPRJ denuncia cinco policiais envolvidos no estupro de jovem no RJ

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar, denunciou cinco policiais militares envolvidos no estupro de uma jovem em Saquarema, na Região dos Lagos. O PM Gerson Jocá Quirino Rolim de Paula responderá por estupro e tortura, enquanto os policiais Thiago Fernandes dos Anjos, Diogo Viana Lourenço, Alexsander Moreira de Simas e Sanclair Marinho Antunes Corecha foram denunciados como partícipes dos crimes.

De acordo com a denúncia, a vítima e uma outra mulher encontravam-se em um bar no dia 26 de abril quando os policiais Gerson de Paula e Alexsander Simas chegaram ao local. Neste momento, três homens fugiram deixando para trás 13 cápsulas que seriam de cocaína. Ainda segundo a ação penal ajuizada, os dois policiais passaram a acusar a vítima de ser traficante de drogas, a algemaram e a colocaram no interior da viatura policial que utilizavam. A vítima foi conduzida até o DPO de Saquarema – local onde se juntaram os policiais Lourenço e Corecha – e foi depois levada em viatura a um local ermo.

De acordo com a denúncia, Gerson De Paula junto a Lourenço, Simas e Corecha ameaçaram a jovem e a agrediram para que informasse a identidade dos três homens não identificados que fugiram do bar. Posteriormente, o policial Gerson de Paula, de forma brutal e repugnante, dominou a vítima, ainda algemada, apontou um canivete ao seu peito e a violentou sexualmente. As conclusões do Laudo do Exame de Corpo de Delito de Conjunção Carnal corroboram o depoimento da vítima.

O MPRJ ressalta que os outros policiais militares, que deveriam e poderiam agir para evitar o crime, omitiram-se diante da conduta de De Paula. “O denunciado De Paula permaneceu sozinho com a vítima por cerca de 20 minutos sem que os denunciados Lourenço, Simas, e Corecha, mesmo diante das agressões já praticadas pelo denunciado De Paula contra a vítima, tenha tomado qualquer cautela para garantir-lhe a integridade física, descumprindo, assim, com seu dever legal de cuidado e proteção para com esta”, relata a denúncia.

Já Thiago dos Anjos, que comandava a guarnição, também foi denunciado por abandono de posto, uma vez que não cumpriu com o dever de vigilância correcional de seus subordinados e permaneceu em local incerto durante todo o desenrolar dos abusos e agressões. O MPRJ também requereu a prisão preventiva de De Paula, Lourenço, Simas e Corecha.

Com informações do TJ-RJ