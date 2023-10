MPAM inaugura sede das Promotorias de Justiça de Presidente Figueiredo

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) inaugurará, na tarde de hoje, segunda-feira (30/10), o prédio que sediará as promotorias de Justiça no Município de Presidente Figueiredo.

A cerimônia contará com a presença do Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, e outras autoridades locais.

Com a inauguração, a sede do MPAM passará a funcionar no Edifício Antonina Maria de Castro do Couto Valle, em homenagem à Procuradora de Justiça falecida em fevereiro de 2021. Com informações da assessoria de comunicação do MPAM