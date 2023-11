Motorista da Uber, embora não seja consumidor, pode ter a seu favor a inversão do ônus da prova

É errônea a determinação de inversão do ônus da prova pelo magistrado com base no Código de Defesa do Consumidor na causa em que o motorista do Aplicativo propõe ação de reparação contra a fornecedora de serviços Uber Brasil. Entretanto, apesar do erro do magistrado ao aplicar as normas consumeristas na relação jurídica inaugurada, podem se encontrar presentes o preenchimento dos requisitos para a redistribuição do ônus da prova , na forma das regras descritas no Código de Processo Civil.

Com essa posição, o Desembargador Airton Luís Corrêa Gentil, do TJAM, acolheu um agravo de instrumento da Uber Brasil contra decisão do Juiz de primeiro grau. No recurso, a empresa arrematou que, ao contrário do entendimento do Magistrado de primeiro grau, não teria a aplicação do CDC, pois a Uber é uma plataforma digital, não havendo a figura de fornecedor e consumidor entre ela e o Motorista, restando incabível a inversão do ônus da prova com base na relação de consumo.

Embora o Desembargador tenha concordado, explicou que há uma impossibilidade ou excessiva dificuldade do motorista cumprir os encargos probatórios ante a maior facilidade que o lado contrário tenha em fornecer provas.

Explicou-se: A Uber, parte recorrente, é, nesses casos a que melhor reúna condições para apresentar as informações e causas da suspensão da parte recorrida, o motorista, do aplicativo, sendo que suas justificativas são imprescindíveis para a resolução do mérito no caso guerreado na justiça, portanto, devida a inversão do ônus da prova , com a modificação, apenas de sua causa fundamentadora.

Processo n. 4007039-89.2023.8.04.0000

Leia a decisão: