Motociclista é condenado a 16 anos de prisão por matar idoso atropelado

Em sessão de julgamento do Tribunal do Júri na comarca de Sorriso (a 420km de Cuiabá), Willian Matheus Pigozzo foi condenado a 16 anos de reclusão em regime inicial fechado pela morte por atropelamento do idoso José Antonio Farias. O Conselho de Sentença acolheu a tese do Ministério Público de Mato Grosso e condenou o motociclista por homicídio qualificado (motivo fútil), nesta quinta-feira (14). O réu não poderá recorrer em liberdade.

Conforme a denúncia da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso, o crime aconteceu em outubro de 2019. A vítima estava em via pública, conversando com outras pessoas, quando ao atravessar a rua quase foi atropelada pela motocicleta. Na sequência, Willian Matheus Pigozzo, que conduzia a moto, começou a discutir com o idoso.

Logo depois, Willian fez o contorno, retornou em alta velocidade em direção a José Antonio e colidiu frontalmente com ele de maneira proposital com o intuito de matá-lo. Após o atropelamento, fugiu do local. O idoso foi socorrido, mas não resistiu.

Atuou no júri o promotor de Justiça Luiz Fernando Rossi Pipino.

Com informações do MPMT