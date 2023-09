Homem é condenado por tentativa de homicídio contra policiais e tráfico de drogas

Acolhendo pedido do Ministério Público, o Tribunal do Júri em Dom Pedrito condenou, na quinta-feira, 14 de setembro, um homem por cinco tentativas de homicídio qualificado (praticadas contra agentes de segurança pública) e tráfico de drogas contra dois policiais civis e três militares. A pena ficou estabelecida em 16 anos de reclusão, regime inicial fechado.

O promotor de Justiça Diogo Taborda, que atuou em plenário, ressaltou que “neste caso, felizmente, nenhum policial foi atingido. Porém, não podemos admitir em hipótese alguma que criminosos atentem contra autoridades do Estado. Essa condenação pelo Tribunal do Júri demonstra que esse tipo de prática não é tolerada pela sociedade”.

Entenda o caso

Conforme a denúncia assinada pelo Promotor de Justiça Leonardo Giron, os crimes ocorreram no dia 29 de novembro de 2018, na localidade conhecida como “Sanga das Piugas”, no município de Dom Pedrito, quando, durante a “Operação Contexto”, houve denúncia de que o suspeito de um roubo estaria em um conhecido ponto de comércio de drogas. Ao ser flagrado com 80 pedras de crack, o homem atirou nos policiais civis, tentado uma fuga e, na sequência, desferiu tiros também contra os policiais militares.

Com informações do MPRS