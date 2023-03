LGBTI ganha ação contra Nelson Piquet por homofobia no Distrito Federal

O ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, teve lançada contra sua pessoa, no dia de hoje, uma sentença que o obriga a pagar indenização de R$ 5 milhões por racismo e homofobia por meio de decisão da 20ª Vara Cível do Distrito Federal/BSB. A decisão é do juiz Pedro Matos de Arruda, e está pendente de recurso e dentro do prazo cabível para apelar.

A ação foi interposta pelas entidades Aliança Nacional LGBTI, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo e Francisco de Assis. A causa de pedir foi a utilização de um termo racista por Piquet, ao ter se referido ao piloto britânico Lewis Hamilton, quando de comentários sobre um acidente com o holandês Max Verstappen na competição de 2021.

Piquet se refere a Hamilton, num dos trechos da entrevista como ‘neguinho’. Expressões como ‘o neguinho meteu o carro e não deixou. O Senna não fez isso. O Senna saiu reto. O neguinho deixou o carro porque não tinha como passar dois carros naquela curva . Ele fez de sacanagem. A sorte dele foi que o outro se fudeu. Fez uma puta sacanagem’. O magistrado considerou as palavras de de Piquet como atos perniciosos.