Justiça concede aumento no valor de indenização para passageiros que tiveram atraso em voo

A 1ª Câmara Cível do TJRN, por maioria de votos, deferiu pedido de dois consumidores de Natal e aumentaram o valor da indenização que uma companhia área nacional deve pagar em virtude do atraso de 40 horas em relação ao horário inicialmente previsto de um voo que os levariam da capital potiguar para São Paulo no final de 2021. Consta nos autos que os autores adquiriram passagens aéreas em um voo com saída do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 22 horas do dia 2 de dezembro de 2021 e chegada ao aeroporto de Natal às 01h05m do dia 3 de dezembro de 2021.