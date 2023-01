Justiça alagoana alerta credores de precatórios contra golpistas

O juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) e coordenador da Diretoria de Precatórios, Antônio Rafael Casado, alerta os credores de entes públicos sobre o perigo de divulgar dados pessoais a terceiros que se passam por servidores do Poder Judiciário. O magistrado esclareceu que o Judiciário avisa as partes sobre a liberação de alvarás para pagamento de precatórios por meio de intimação processual. O setor nunca faz ligações, nem tampouco envia mensagens de texto em aplicativos de celular solicitando dados pessoais.

“Infelizmente essa prática tem sido corriqueira em nosso país, não só em Alagoas, que pessoas se passam por servidores do tribunal para tentar aplicar golpes, pegar dados das pessoas que são credores de precatórios, na tentativa de conseguir liberação de dinheiro. É importante frisar que a Diretoria de Precatórios não entra em contato com as partes, a gente orienta que os credores não passem os seus dados pessoais para quem quer que seja”, destacou o juiz.

O coordenador de Precatórios também explicou que os credores devem tirar suas dúvidas com os advogados que atuam em seus processos ou por meio do telefone fixo da Diretoria de Precatórios: (82) 4009-3114. No site do TJAL, está disponível o Portal de Precatórios, onde constam os créditos inscritos para pagamento, número do processo, valor do crédito e a posição ocupada em lista cronológica organizada por ente devedor.

Antônio Rafael também alertou que os golpistas utilizam a logo do Poder Judiciário ou fotos do próprio setor e do TJAL para ludibriar as vítimas, procurando pessoas com menos conhecimento sobre o assunto ou idosos, que estão mais propensos a acreditarem na legitimidade do contato dos golpistas.

“É importante que a pessoa procure a delegacia mais próxima de sua residência para que a Polícia Civil possa tentar identificar esses criminosos que tentam aplicar golpes na sociedade. As pessoas devem ficar muito atentas nesse período em que os entes devedores fazem o pagamento até o final do ano e a Diretoria de Precatórios está fazendo o processamento para expedir os alvarás liberando os créditos que as pessoas tanto aguardam”, orientou o magistrado. Com informações do CNJ