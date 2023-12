Júri de acusado de matar ex-companheira a facadas é adiado para fevereiro de 2024

O júri de Arnóbio Henrique Cavalcante Melo, que estava marcado para esta segunda (18), no Fórum do Barro Duro, foi adiado para o dia 1º de fevereiro de 2024, às 8h. Ele é acusado de matar a ex-companheira com 32 facadas em 2016 no bairro do Poço, em Maceió.

O adiamento foi justificado pela necessidade de realizar algumas diligências, entre elas a liberação de acesso a documentos sigilosos. E ainda, o exame de identificação e comparação datiloscópica, a fim de identificar eventuais digitais presentes na suposta arma do crime.

Além da prorrogação do julgamento, o juiz Yulli Roter, da 7ª Vara Criminal de Maceió, também decretou mais uma vez a prisão preventiva do réu. O relaxamento da prisão de Arnóbio havia sido concedido em maio deste ano, devido ao excesso de prazo. Contudo, por causa dos indícios de fraude processual e risco de fuga, foi decretada novamente.

“Quanto aos fundamentos da prisão, verifico que a prisão decorre do grau de ameaça que a manutenção de liberdade do réu representa à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal”, apontou o magistrado.

Ainda na decisão, foi deferido também autorizado a apresentação de uma faca similar a utilizada no crime durante sessão de julgamento, para auxiliar os jurados na reconstrução do cenário do crime.

O feminicídio aconteceu no dia 5 de outubro de 2016, no bairro do Poço, quando, dentro do veículo da vítima e mediante o uso de um instrumento perfurocortante, o acusado desferiu mais de 30 golpes.

De acordo com o relatório, a motivação do crime seria porque Arnóbio não aceitava a separação e nem a vontade da ex-companheira de morar em outro estado.

Matéria referente ao processo nº 0729207-13.2016.8.02.0001 .

Com informações do TJ-AL