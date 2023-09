Júri condena homem que esfaqueou casal após discussão em tradicional baile de Blumenau

O Tribunal do Júri da comarca de Blumenau condenou, nesta semana (26), homem que esfaqueou um casal após discussão em um baile. Ele cumprirá pena de 23 anos e quatro meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, ambos por motivo fútil. Os crimes ocorreram em setembro do ano passado na Vila Itoupava.

Segundo denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o denunciado discutiu com as vítimas dentro do estabelecimento. Em seguida, dirigiu-se até sua casa e, ao retornar ao local com uma faca, por volta das 2h30min do dia 4 de setembro de 2022, desferiu um golpe no peito da mulher – merendeira de escola da localidade -, que estava em frente ao baile. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu à lesão e morreu no hospital.

Ainda de acordo com o MPSC, o agressor ainda entrou no estabelecimento em busca da segunda vítima e a esfaqueou. Só cessou as agressões após interferência dos seguranças do local. Apesar da gravidade dos ferimentos e das sequelas sofridas, o homem sobreviveu.

Preso preventivamente desde o dia do crime, o réu não poderá recorrer da decisão em liberdade. O juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Blumenau presidiu a sessão do Tribunal do Júri. A decisão é passível de recurso (Autos n. 5031884-26.2022.8.24.0008).

Com informações do TJ-SC