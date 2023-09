Júri condena acusado pela morte da ex-companheira e de um homem

Um homem foi condenado a 37 anos de prisão em regime fechado pela morte de duas pessoas, uma era a ex-companheira dele. O júri, presidido pelo Juiz de Direito Marcos Luís Agostini, da 1ª Vara Criminal de Erechim, ocorreu nessa última quinta-feira (31/8). O réu respondeu por dois homicídios, ambos qualificados pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, e o primeiro (contra a ex-companheira) também por razões da condição de sexo feminino (feminicídio).

O crime ocorreu no dia 25 de setembro de 2022, no Centro do município de Mariano Moro. O réu entrou na casa da ex-companheira e disparou tiros de arma de fogo em direção a ela e, posteriormente, contra o homem que estava no local. A motivação do crime não foi esclarecida.

Com informações do TJ-RS