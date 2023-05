Juíza titular volta em agosto à Vara que julgará PMs por 8 de janeiro

Titular da Vara da Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a juíza Catarina Corrêa volta ao posto a partir de 1º de agosto, após concluir mestrado na Harvard Kennedy School, uma das escolas de pós-gradução da universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

A auditoria militar é o órgão de primeira instância da Justiça castrense. No DF, é a responsável pelo controle dos inquéritos policiais militares que investigam a participação de policiais militares nos atentados de 8 de janeiro. Eventualmente, será responsável pelo julgamento dos mesmos.

Catarina Corrêa ficou afastada do cargo para estudar no exterior. Primeiro, concluiu mestrado na Universidade da California, em Berkeley. Na Harvard Kennedy School, ela recebeu o The Josephine S. Vernon Award pelo trabalho desenvolvido.

O resultado da iniciativa é o Projeto Resoluto, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vai implantar com o objetivo de reduzir a violência policial por meio de conscientização e educação, além da construção de redes de policiais para difundir essa nova abordagem.

Em entrevista ao site da Harvard Kennedy School, a juíza apontou que o objetivo é fazer a diferença quanto à maneira como os policiais entendem seu papel na sociedade brasileira e fornecer habilidades de liderança para alterar o contato com a população e, consequentemente, a violência contra comunidades vulneráveis.

O Projeto Resoluto terá abertura com solenidade no TJ-DF em 21 de julho.

Com informações do Conjur