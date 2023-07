Juiz manda Bemol desnegativar nome de autora que convenceu não ter contraído a dívida

A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com esse fundamento, o Juiz George Hamilton Lins Barroso, da 22ª Vara Cível de Manaus, determinou às Lojas Bemol que proceda junto ao SPC/SERASA, com a retirada da inscrição do nome da autora, incluso como inadimplente, e por dívida que a cliente disse desconhecer, procedendo a desnegativação do apontamento efetuado em desfavor da requerente.

O magistrado acatou o pedido de tutela antecipada e determinou a suspensão da inscrição de uma consumidora, por iniciativa das Lojas Bemol, em cadastro de inadimplentes. Como narrado na ação, a autora alegou que a dívida é inexigível, por isso pediu que a justiça reconhecesse a inconsistência do débito, com a consequente obrigação das lojas Bemol em atender a retirada do apontamento encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito.

No pedido examinado pelo Judiciário, a consumidora narrou que após uma tentativa de compra, pelo sistema do crediário, no setor do comércio, em Manaus, foi impedida de efetuar o negócio porque seu nome não restou aprovado no decurso da operação efetuada. Procurando saber os motivos se evidenciou que havia uma inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes no SPC/SERASA, por iniciativa das Lojas Bemol.

A autora nega que tenha feito algum contrato com a Bemol, e assim, pediu a exclusão da dívida, via tutela de urgência. Ao decidir, o magistrado aplicou a hipótese o CDC-Código de Defesa do Consumidor, firmando convicção, ante as provas dos autos, que havia a probabilidade do direito e um perigo ou risco ao resultado útil do processo se acaso a medida não tivesse o urgente atendimento. A Bemol deverá desfazer o apontamento efetuado contra a autora, sob pena de multa diária de R$ 500.

Processo nº 0537392-23.2023.8.04.0001

[…]