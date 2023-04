Judiciário do Amazonas funcionará em regime de plantão no dia 1° de maio

O Tribunal de Justiça do Amazonas funcionará em regime de plantão na próxima segunda-feira (01/05), feriado nacional do “Dia Mundial do Trabalho”, conforme o Calendário Judicial instituído pela Portaria n.º 4.012/2022, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 18/11/2022.

Neste sentido, assim como ocorre aos finais de semana, tanto na capital quanto no interior o atendimento no feriado será no horário das 8h às 18h, para apreciação de pedidos que não puderem aguardar o expediente normal do Judiciário.

Os contatos dos plantões de 1.º Grau (capital e interior) e de 2.º Grau podem ser consultados nas portarias divulgadas no Diário da Justiça Eletrônico de quinta-feira (27/04), da página 2 a 4 do Caderno Extra.

Os prazos processuais que iniciarem-se ou terminarem na data do feriado ficarão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

Com informações do TJAM