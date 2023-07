Inquérito que explica detalhes da prisão de João Lucas e da Operação Dracma é encaminhado à Justiça

O Delegado Cícero Túlio Coutinho Silva, do 15º Distrito Integrado de Polícia, encaminhou, ao Cartório da Vara de Inquéritos do Poder Judiciário o relatório das investigações acerca da prisão dos influencers João Lucas da Silva Alves e Enzo Felipe da Silva Oliveira, presos em flagrante no dia 29/06. Com o Relatório se esclareceram, também, detalhes do esquema de rifa que era ilicitamente praticado pelo grupo e apurado na Operação Dracma.

Para o Delegado, não restam dúvidas, quanto ao flagrante ocorrido em junho, de que os investigados incidiram na prática dos crimes de Trafico de Drogas, Associação para o Tráfico e Posse Ilegal de Munição de Uso Restrito, crimes pelos quais os influencers findaram indiciados.

Narra-se que o flagrante ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Juíza Silvânia Corrêa Ferreira. O inquérito explica que a ordem judicial não se limitava a uma busca e apreensão de coisas, e se estendeu ao bloqueio de redes sociais e a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos de João Lucas, o Picolé, Enzo Felipe, o Mano Queixo, Flávia Ketlen Matos da Silva, Isabelly Aurora e Aynara Ramilly Oliveira.

Ao se buscar elementos que comprovassem uma associação criminosa voltada para a prática de rifas ilegais e enriquecimento ilícito se evidenciou o flagrante. Ao realizar a conexão entre os crimes também se narraram as circunstâncias fáticas que se sucederam no decurso dessas investigações. Foi possível se chegar à conversas mantidas, por meio de WhatsApp, entre Isabelly e o ex-marido, Paulo Victor.

Flávia Ketlen seria a operadora financeira de Lucas Picolé, cuidando de suas finanças, gerenciando a Loja Lucca Conceito, que, segundo o Delegado, seria utilizada para escoar valores oriundos das vendas ilegais das rifas.

Paulo Victor dava assistência à Isabelly Aurora. Paulo teria orientado Isabelly a esvaziar as suas contas, para frustrar o bloqueio de valores pela justiça. isso ocorreu porque, numa das conversas, Isabelly falou a Paulo que tinha chegado ao seu conhecimento que estava sendo investigada. O ex-marido lhe disse ‘fica tranquila Isabelly, porque isso dura meses’.

Enzo seria uma espécie de assessor de Lucas. Enzo, segundo o relatório, sabia de todo o ‘esquema’ e manteve conversas com Lucas à despeito da aquisição de armas de fogo. Os autos serão encaminhados com vista ao Ministério Público, que é quem detém a convicção de firmar elementos de convicção com base nas informações coletadas pela Polícia.

Processo n° 0536395-40.2023.8.04.0001