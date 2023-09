Inicia hoje audiência de instrução no caso de homem que ateou fogo em casa lotérica em Manaus

A 2ª. Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus iniciará na próxima segunda-feira (18/09) a audiência de instrução e julgamento que tem como parte, Luís Domingo Siso, acusado da morte de Stefani do Nascimento Lima, Carlos Henrique da Silva Pontes e Henison Diego da Silva Mota, além da tentativa de homicídio contra Andrielen Mota de Assis, consequente de um incêndio registrado no dia 16 de agosto de 2022 em uma casa lotérica localizada na Rua dos Barés (no Centro comercial de Manaus),

De acordo com o processo, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM) ofereceu denúncia contra Luis Domingo Siso, como incurso nas penas do art. 121, § 2.º, III (com emprego de fogo e perigo comum) e IV (impossibilidade de defesa da vítima), além do art. 121, § 2.º, III (com emprego de fogo e perigo comum) e IV (impossibilidade de defesa da vítima), c/c o art. 14, II, e art 250, §1º, II, “b”, todos do Código Penal. O MPE/AM apontou seis testemunhas de acusação para serem ouvidas na audiência de instrução.

Denúncia

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Amazonas, no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 14h, na Rua dos Barés, Luis Domingo Siso ateou fogo em uma casa lotérica, onde se encontravam as vítimas Stefani do Nascimento Lima, Carlos Henrique da Silva Pontes, Henison Diego da Silva Mota e Andrielen Mota de Assis, provocando a morte dos três primeiros e deixando a última ferida.

Segundo o que consta do incluso inquérito policial, no dia dos fatos as vítimas estavam trabalhando na lotérica, quando o Luis Domingo chegou ao local em um táxi, em frente ao estabelecimento, portando vários litros de gasolina ateando fogo no local.

Stefani do Nascimento Lima, Carlos Henrique da Silva Pontes, Henison Diego da Silva Mota não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Andrielen Mota de Assis – sobrevivente – ficou internada por 41 dias em hospital.

Após o ocorrido, o acusado foi detido por populares até a polícia chegar ao local.

Processo 0737370-15.2022.8.04.0001

Com informações do TJAM