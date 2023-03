Impessoalidade é cobrada por Sérgio Moro em relação às declarações de Lula sobre Zanin

Após as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acerca de que ninguém acharia estranho se vier a nomear Cristiano Zanin para uma das vagas do STF, com as aposentadorias que estão na iminência de acontecer, e, com a mais próxima, de Ricardo Lewandowski, em maio deste ano, o senador Sérgio Moro encontrou espaço para lançar críticas à declaração e indagou: Onde está a impessoalidade presidente?

Lula, ao fazer a declaração sobre Cristiano Zanin afirmou que o advogado é seu amigo pessoal, e é tão camarada como tantos no PT são. Há uma aproximação muito estreita entre Lula e Zanin, que foi o responsável pela anulação da condenação de Lula no processo da Lava Jato, outrora presidido por Moro, quando juiz federal em Curitiba.

Moro usou as redes sociais, e além de fazer um resumo do governo Lula, aludindo a um loteamento político no governo atual, fez críticas ao presidente sobre o desejo de ter um advogado e amigo pessoal no Supremo Tribunal Federal. Onde está a impessoalidade? Como fica a independência das instituições? Perguntou Moro, em tom de crítica e disse que está de olho.