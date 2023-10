Homem que tentou matar dona de bar em Florianópolis é condenado a mais de 15 anos de prisão

Um homem acusado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) de ter tentado matar a dona de um bar em Florianópolis após ela negar-lhe que vendesse drogas em seu estabelecimento foi condenado a mais de 15 anos de prisão pelo Tribunal do Júri.

A ação penal da 37ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital relata o crime cometido por Fabrício Costa Moraes na noite de 28 de dezembro de 2021, em um bar no Centro de Florianópolis. Fabrício era conhecido na região e, por vezes, frequentava o bar de propriedade da vítima. Na ocasião, ele queria vender drogas no estabelecimento, mas a dona do bar não permitiu. Enquanto discutiam, o réu, de inopino, sacou uma faca que trazia consigo e golpeou no peito a mulher, que somente não morreu porque recebeu eficaz atendimento médico.

Perante o Tribunal do Júri, o Promotor de Justiça Jonnathan Augustus Kuhnen sustentou que o réu praticou o crime de forma qualificada, por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A tese do Ministério Público foi acolhida pelos jurados, que formam o Conselho de Sentença representando a sociedade no julgamento de crimes contra a vida.

Fabrício, que tem antecedentes criminais – três condenações definitivas por roubo e uma por tráfico de entorpecentes ¿ e no momento do crime cumpria pena de prisão em regime aberto, foi condenado à pena de 15 anos, um mês e 10 dias de reclusão em regime fechado, pelo Juízo do Tribunal do Júri, tendo negado o direito a recorrer em liberdade, para garantia da ordem pública.

Com informações do MPSC