Homem que tentou matar companheiro de sua ex-namorada é condenado a oito anos de prisão

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve a condenação de um homem a oito anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, acusado de tentar matar o companheiro de sua ex-namorada, crime ocorrido em dezembro de 2013, no bairro Padre Vitor, em Varginha, no Sul do estado. O julgamento foi realizado no Tribunal do Júri da comarca.

Conforme a denúncia do MPMG, a tentativa de homicídio se deu por meio de golpes de enxada, vários deles na cabeça da vítima. O crime, conforme investigado, deu-se por motivo fútil, uma vez que o réu não aceitava o relacionamento de sua ex-namorada com a vítima, e com utilização de recurso que dificultou a defesa do homem.

A decisão considerou que inexistem motivos concretos e atuais para a decretação da prisão preventiva. Portanto, o condenador poderá recorrer em liberdade.

Com informações do MPMG