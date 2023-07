Homem que assassinou a própria mãe é condenado a 30 anos de prisão

Acusado pelo assassinato da própria mãe, José Carlos de Souza Oliveira foi condenado por feminicídio, pelo Tribunal do Júri da comarca de Cícero Dantas, a 30 anos de prisão. Conforme a acusação, sustentada pelo promotor de Justiça Gildásio Rizério de Amorim, o crime foi cometido por motivo torpe, com crueldade e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A sentença foi proferida, no último dia 15, pelo juiz Paulo Ramalho Campos Neto.

As investigações apontam que, em outubro de 2016, José Carlos Oliveira, movido pela insatisfação gerada pelo fato da mãe não ter lhe dado dinheiro para adquirir drogas, surpreendeu sua genitora enquanto ela dormia e desferiu golpes de faca que a levaram à morte. Ela não teve qualquer chance de defesa, afirma a denúncia.

Com informações do MPBA