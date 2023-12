Homem é condenado a mais de dez anos de prisão por feminicídio

O Tribunal do Júri da comarca de Itabela condenou ontem, dia 12, Jonathan Neves Gusmão a 10 anos e oito meses de prisão. Segundo a acusação realizada pelo Ministério Público estadual, por meio do promotor de Justiça Dinalmari Mendonça, o réu é o autor do crime de feminicídio cometido contra Romilda Alves da Silva.

O crime foi cometido em fevereiro de 2022, numa via pública de Itabela. Naquele dia, Jonathan Gusmão utilizou um pedaço de madeira para desferir golpes na cabeça da vítima e causar a sua morte. Ontem, ele foi condenado inicialmente a 14 anos de prisão, mas, por ser reconhecida pelo Júri a sua semi-imputabilidade – atestada em laudo psiquiátrico em incidente de insanidade mental por transtorno mental decorrente de uso de múltiplas substâncias (drogas)- , o réu teve a pena reduzida em 1/3.

Com informações do MPBA