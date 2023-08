Homem é condenado a 22 anos de prisão por homicídio qualificado

Mateus Dias Santos, de 23 anos, acusado de matar um homem em Alegrete, foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 22 anos de prisão em regime fechado. O julgamento, presidido pelo Juiz Rafael Echevarria Borba, ocorreu nesta quarta-feira (16/8). O magistrado determinou a prisão do réu.

A condenação foi por homicídio duplamente qualificado, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e motivo torpe. Conforme a denúncia, no dia 25 de junho de 2022, às 21h30min, no bairro Nilo Soares Gonçalves, Mateus se deslocou até a residência da vítima, que tinha dívidas de drogas com ele. Quando o homem abriu a porta de casa, o réu teria disparado um tiro de arma de fogo contra o tórax da vítima que morreu na hora.

Com informações do TJ-RS