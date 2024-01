Grupo que tentou matar PM para saldar dívida de tráfico é condenado

Na primeira sessão do Tribunal do Júri em 2024, a comarca de Tangará, no Meio-Oeste, levou a julgamento três homens e uma mulher. Os réus, acusados de tentativa de homicídio triplamente qualificada contra um policial militar, foram condenados a penas que, somadas, alcançam 48 anos de reclusão em regime fechado. O júri, que começou às 8h, encerrou com a leitura da sentença às 21h30min.

O quarteto se reuniu com o objetivo de dar cabo da vida do policial, segundo a denúncia. Para isso, distribuíram as tarefas para concretizar a execução do crime. Os fatos ocorreram em 21 de maio de 2022, pela madrugada, no local de trabalho do agente de segurança, em Ibiam.

Um casal atraiu a vítima para próximo de uma janela ao simular um pedido de ajuda. De forma repentina, outro acusado apareceu e desferiu cinco disparos de arma de fogo, dos quais três atingiram a vítima em regiões vitais. Os três fugiram com o quarto acusado, que aguardava o grupo nas proximidades. O policial recebeu socorro rápido e foi encaminhado para o hospital, onde conseguiu se recuperar.

O crime foi praticado, de acordo com os autos, em razão de uma dívida oriunda do tráfico de drogas que seria saldada com a morte de um policial. A tentativa de homicídio foi qualificada por motivo torpe, dissimulação e crime contra policial militar. Os réus também foram condenados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas para uso pessoal.

O magistrado sentenciante fixou a pena individual de 12 anos e oito meses de reclusão a três réus e de 10 anos de reclusão a outro. Ele negou ao grupo o direito de recorrer em liberdade.