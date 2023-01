Grupo Prerrogativas levará à frente propósito ofensivo contra Bolsonaro para torná-lo inelegível

Advogados do Grupo Prerrogativas, associados ao PT, montam ofensiva contra o ex- presidente Jair Bolsonaro. O propósito é tornar Bolsonaro inelegível. O discurso dos advogados coincide com o do próprio presidente Lula que defendeu, na sua posse, a punição dos culpados pelo agravamento da pandemia da Covid-19.

O Grupo montará uma ofensiva para levar o ex-presidente a responder por ações de seu governo na Justiça. Para o coordenador do Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, há motivos de sobra para a Justiça decretar, inclusive, a prisão de Bolsonaro.

“É preciso examinar as condutas do ex-presidente na compra de vacinas, no escândalo dos pastores no Ministério da Educação, com propina em barras de ouro, e sua participação no orçamento secreto”, argumentou Carvalho.