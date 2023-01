Flávio Dino poderá barrar a nomeação de Anderson Torres para a SSP de Brasília

O ex-Ministro da Justiça Anderson Torres, do ex-Governo Bolsonaro, é policial federal, e esteve cedido pelo Órgão, hoje sob o comando de Flávio Dino, o novo ministro da pasta do Governo Lula. Antes de servir ao Governo Bolsonaro, Torres havia sido cedido ao Governo do Distrito Federal, onde exerceu o cargo de Secretário de Segurança Pública, sendo nomeado pelo Governador Ibaneis Rocha, do MDB, em 2019. De secretário a Ministro da Justiça, Torres foi renomeado novamente Secretário de Segurança do Distrito Federal. Ocorre que Dino possa barrar esse retorno.

Para ocupar o cargo de Secretário de Segurança, o Delegado Torres precisa que a Polícia Federal autorize, via Flávio Dino. A regra impõe que os órgãos devam solicitar novamente a cessão dos funcionários para que seja feito um recadastramento. Dino publicou uma Portaria nesta quinta feira, dia 05 de janeiro, por meio da qual se abre espaço para barrar a permanência de Torres como Secretário de Segurança do Distrito Federal.

Segundo consta no documento quem responder a inquéritos policiais não pode ser cedido pelo Ministério da Justiça, comandado por Flávio Dino. Torres virou alvo de investigações no STF, entre elas uma sobre a livre de 29 de julho de 2021, em que Jair Bolsonaro atacou a segurança das urnas eletrônicas.