Flávio Dino afirma que GSI tem contra si a suspeita de ter participado de atos golpistas

Flávio Dino, o Ministro da Justiça do Governo Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou, no dia de hoje, a ‘suspeita de que houve participação do Gabinete de Segurança Institucional -o GSI, da Presidência da República nos atos golpistas’ datados do dia 08 de janeiro de 2022. O pronunciamento se deu à Revista Fórum.

“o fato é que os terroristas que atacaram os três poderes no dia 8 de janeiro tiveram combate pela polícia do Senado no primeiro momento. Eles não tiveram combate dentro do Palácio do Planalto. Nada mais é contrastante e eloquente do que isso. Esta é uma linha de investigação”, arrematou Dino.