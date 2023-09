Filha, genro e ex-esposa são condenados pela morte de agricultor e funcionário dele

O Tribunal do Júri da Comarca de Sobradinho condenou, na madrugada desta terça-feira (26/9), a filha, o genro e a ex-mulher de agricultor assassinado com um tiro na residência dele no município de Segredo. O trio foi condenado por homicídio qualificado do agricultor e do funcionário dele. O quarto acusado que, segundo a denúncia do Ministério Público, seria a pessoa contratada para a execução dos tiros, será julgado em outra data.

No júri, presidido pela Juíza Camila Oliveira Maciel Martins, a pena da filha ficou em 45 anos de prisão em regime fechado. Os homicídios foram duplamente qualificados, mediante pagamento ou promessa de recompensa, já que houve um combinado de pagamento de R$ 5 mil ao quarto acusado, e mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa das vítimas. O agricultor e o funcionário dele foram alvejados pelas costas e atingidos na região da nuca estando com as mãos amarradas. Foi acrescido ao cálculo da pena a agravante do crime ter sido cometido contra ascendente (pai dela) e ao fato dela ter organizado e dirigido a atividade dos demais réus. A confissão da filha em plenário atenuou a pena.

A pena da ex-mulher ficou em 43 anos de prisão em regime fechado pelas mesmas qualificadoras. O cálculo da pena teve a agravante de a vítima ser cônjuge (ex-marido) e também atuação na organização do crime. Já o genro foi condenado a 35 anos e seis meses de prisão em regime fechado pelos homicídios qualificados e ainda por furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas. Foram furtados do local uma chaleira elétrica, uma televisão e um celular. Segundo a acusação, esse fato ocorreu para forjar que teria havido um assalto.

Crime

O crime ocorreu na noite de 26 de maio de 2020. Conforme a denúncia, a filha, o genro e a ex-mulher do agricultor planejaram a morte dele com o objetivo de receber uma apólice de seguro de vida em nome da vítima. A filha e o genro teriam usado o carro da ex-mulher do agricultor e ido até a residência dele, simulando uma visita. Segundo os fatos narrados pelo Ministério Público, o casal atraiu ele e o funcionário para dentro da casa. Logo, o homem contratado para matar entrou no local e simulou um assalto. Esse quarto réu teria amarrado o agricultor, tendo o genro feito o mesmo com o funcionário. O matador teria levado as vítimas para a parte externa e atirado na nuca delas. Ao saírem do local, subtraíram bens do agricultor.

Com informações do TJ-RS