Evento Inédito reúne profissionais para transmitir conhecimento aos estagiários do TRT-11

Pela primeira vez na história do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) uma semana de eventos voltados aos estagiários do Tribunal reuniu especialistas e magistrados que aliam conteúdo curricular à prática diária. A I Jornada dos estagiários iniciou na quarta-feira (26/7) e se encerrou nesta sexta (28) no Auditório do Anexo Administrativo do TRT, na Avenida Tefé, Praça 14, zona centro-sul de Manaus.

Para abrir os trabalhos, a Diretora da Escola Judicial do TRT-11 (Ejud11), mentora e estimuladora da iniciativa inédita, Desembargadora Ruth Barbosa Sampaio deu acolhida aos estagiários e registrou a importância do evento pioneiro no Regional e o reconhecimento do papel formador do TRT 11 na vida dos alunos que passam pelo Tribunal: “Sintam-se abraçados. Alegro-me com a presença de todos nessa etapa, que é o começo de tudo. Daqui a pouco estarão seguindo uma carreira, estimulados a fazer concursos”, previu.

Quem também deu as boas-vindas aos estagiários foi a Corregedora Regional do TRT-11, no Exercício da Presidência, a Desembargadora Joicilene Jerônimo Portela. “Iniciativa como essa deve ser estimulada e prestigiada também. Vendo vocês, lembro de mim, quando fui estagiária”, destacou.

Palestras

A primeira palestra foi ministrada pelo Vice-Diretor da Ejud 11, Juiz do Trabalho, Igo Zany Nunes Corrêa. Ele falou sobre “Carreira no Serviço Público”, onde destacou três características do setor que devem ser aproveitadas pelos estagiários: estabilidade, bons salários e flexibilidade de horário. “Essa jornada é um momento de valorização. A nossa intenção é trazer o sentimento de pertencimento aos estagiários e mostrar o quanto queremos contribuir para o aprendizado deles, para que possam voltar como concursados. Vamos tratar desde habilidades, que levarão para outros empregos, e temas atuais importantes para a carreira deles”, explicou.

A segunda palestra foi feita pelo psicólogo do TRT-11 Ismael Rabelo, que falou sobre “Habilidades socioprofissionais no estágio”. “Trato das habilidades que o estagiário precisa desenvolver no ambiente de trabalho. As ‘soft skills’ que são habilidades comportamentais e as ‘hard skills’, que são as habilidades profissionais”, disse.

O encerramento do primeiro dia contou com as palavras da desembargadora decana do TRT-11, Solange Maria Santiago Morais que registrou o tempo que possui no serviço público e a importância do evento na história do Regional, além da contribuição para carreira daqueles que irão suceder servidores, magistrados e procuradores no serviço público.

Reconhecimento

Mailson Carvalho, lotado no gabinete do desembargador Jorge Alvaro Marcos Guedes, era um dos estagiários presentes no evento. Ele destacou que a iniciativa é benéfica tanto aos estagiários quanto ao próprio TRT-11, uma vez que o Tribunal se beneficia diretamente da qualificação do estagiário. “A experiência do TRT é muito importante, porque muitas coisas não são ensinadas na faculdade e a gente vem aprender aqui, na prática”, comparou.

Lara Beatriz é lotada no gabinete da juíza do Trabalho, Maria de Lourdes Guedes Montenegro no Fórum Trabalhista de Manaus e comentou que o evento é uma inovação que outras turmas não tiveram, portanto, é um privilégio. “A experiência desse estágio é muito gratificante. A Justiça do Trabalho tem suas especialidades que só a pratica consegue proporcionar pra nossa carreira acadêmica”, enfatizou.

As outras palestras dos dias 27/7 e 28/7 trataram de temas de ampla relevância como redes sociais, questões de gênero, gestão e atendimento ao público.

