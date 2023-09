Entre ofensas de Promotor à Advogada e omissão de Juiz, entidades pedem respeito às prerrogativas

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) e a Comissão Nacional da Mulher Advogada (CNMA) emitiram nota na qual repudiam ‘as ofensas proferidas contra a advogada Catharina Estrela durante julgamento realizado ontem, em Manaus, na 3ª Vara do Tribunal do Júri do Amazonas.



Segundo as entidades, as falas do promotor de Justiça Walber Nascimento são desrespeitosas e revelaram um conteúdo preconceituoso. Na defesa das prerrogativas e da dignidade da advogada agredida, a OAB firma que seguirá agindo de forma incisiva no combate a comportamentos desse tipo.

A advogada vítima das ofensas, em diversos posicionamentos já se manifestou e disse que não precisava passar pelo que ocorreu na sessão do Júri, porque fora ofendida no exercício da profissão pelo Promotor de Justiça. O Juiz Carlos Jardim, que presidia o julgamento, segundo a causídica, nada fez para impedir a ação ofensiva de Walber Nascimento, e deixou de por ordem aos trabalhos. A advogada acusa o Promotor de compará-la a uma cadela na sessão do Júri.

O Promotor de Justiça se defende e diz que adotará medidas judiciais por tentativas de denegrirem sua imagem. Representação da Abracrim – Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas- contra Walber Nascimento foi protocolizada no Conselho Nacional do Ministério Público.

Walber Nascimento, no Plenário do Tribunal do Júri, anteriormente, imputou à Advogada que a mesma teria sido desleal com sua pessoa. “Ela disse aqui e gritando que estava revoltada com o fato de eu ter comparado todas as mulheres com cadelas, se referindo ao que eu havia dito que a minha mãe me dizia, mas ela entendeu o que eu falei. Ela fez isso por deslealdade e, talvez, ela não saiba disso, mas eu vou dizer pra ela doutora Catarina, eu tenho pet desde que me entendo por gente. Fui criado com cachorros e com gatos”

“Eu tenho até hoje uma cachorra e eu prefiro as cachorras do que os cachorros, prefiro as cadelas por conta da lealdade que é bem maior. Se tem uma característica que o cachorro tem é a lealdade[…] e no quesito lealdade, comparar Vossa Excelência à uma cadela de fato é muito ofensivo, não à Vossa Excelência, mas à cadela”.