Entenda as razões de 08 de março ser comemorado como Dia Internacional da Mulher

A data de 08 de março foi oficializada pela ONU- Organização das Nações Unidas, como o Dia Internacional da Mulher. A data surgiu para celebrar aas lutas das mulheres pelo reconhecimento de direitos. Historicamente, as mulheres foram tratadas em condições degradantes. As que trabalhavam se submetiam a condições desumanas e tinham as portas de saída das empresas trancadas para impedir a saída para pausas durante o turno.

Nestas circunstâncias, lhe eram impostas cargas horárias abusivas, que em muitos casos chegavam a 16 horas por dia em oficinas de confecções, com salário extremamente baixo e em condições insalubres. De então, intensificou-se a luta das mulheres por direitos.

Dois fatos históricos marcaram a luta das mulheres. Um nos Estados, na fábrica de roupas Triangle Shrtwaist, onde houve um incêndio em março de 1911 e que matou 123 mulheres porque não puderam sair do local, exatamente porque as portas das fábricas se encontravam trancadas.

Na Rússia, em São Petersburgo, uma greve iniciada por tecelãs, fez com que mulheres, no ano de 1917 e no dia 08 de março, saíssem às ruas e pedissem pão e paz. A Rússia estava envolvida na primeira guerra mundial. O retorno dos maridos das trincheiras esteve no grito feminino evocado nas ruas da cidade. O protesto foi tão marcante que as forças russas se intimidaram em reprimi-lo com o uso de técnicas tradicionais.

No dia 08 de março de 1977, a ONU oficializou a data como o Dia Internacional da Mulher, em homenagem ao marco que a luta pelos direitos femininos deixou na história.

O mundo sofreu revolução, das mais variadas espécies, e a mulher foi projetando o seu espaço, mas, ainda há desigualdades e a luta pela consolidação de direitos ainda continua sendo perseguida com entraves dentro de uma sociedade machista, na qual a mulher continua, muitas vezes, como vítima da violência.