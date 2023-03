Empresa que não comprova regularidade de cobranças de energia deve indenizar

Sem que haja comprovação da regularidade de serviços prestados, consumidor deve ser indenizado pelas cobranças indevidas de energia elétrica. A decisão foi relatada pelo desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior do Tribunal de Justiça do Amazonas.

No caso dos autos, a Amazonas Energia refutou uma ação de cobrança de um usuário, e fundamentou a regularidade de cobranças efetuadas contra o consumidor, porque teriam sido concluídas com base no consumo mensal e contabilizado sem os abusos indicados, além de firmar que a suspensão de energia foi regular devido ao não pagamento de faturas atuais. Os argumentos da concessionária foram rejeitados em primeira instância e a decisão foi mantida em segundo grau.

O autor, Ronilson Dantas, pediu à justiça que fosse reconhecido a inexistência de débitos registrados pela empresa, ante o não pagamento de faturas que entendeu serem lançadas a maior, ficando sujeito à ameaça de corte do produto essencial, além do temor de seu nome ir a registro no cadastro de devedores, pois os valores aumentavam a níveis financeiros consideráveis.

No direito brasileiro, o consumidor tem a vantagem de que vigora o princípio da inversão do ônus da prova , devendo o fornecedor de serviços deve fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Conforme a decisão em segunda instância, a empresa não conseguiu se desincumbir desse ônus processual.

A empresa ainda alegou a dificuldade de acesso ao endereço do usuário para efetuar a cobrança dos consumos, mas o argumento também foi rejeitado, porque a empresa não comprovou a impossibilidade de aferir o consumo, restando ausentes as provas dessa alegação.

Concluiu-se que, sendo inviável responsabilizar o consumidor pelas consequências das falhas na prestação de serviços da empresa, especialmente porque não houve a coleta de dados de maneira adequada, possibilitou-se um juízo de incerteza quanto à energia efetivamente consumida pelo usuário. Falta de aferição correta e sistemática.

Danos materiais foram confirmados, bem como a fixação do pagamento pelos danos morais em R$ 10.000 (dez mil reais), confirmados contra a empresa.

Processo nº 000551-40.2020.8.04.3801

Leia a ementa: