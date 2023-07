Eduardo Leite denuncia Jean Wyllys ao MP por homofobia

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), denunciou o ex-deputado federal Jean Wyllys ao Ministério Público por declarações homofóbicas.

A denúncia foi feita na quarta-feira (19) após um bate-boca entre os dois no Twitter. Wyllys criticava a decisão do governo do RS de manter as escolas cívico-militares e disse que “gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes”.

Leite afirmou que as declarações de Wyllys são “um ataque à honra e dignidade dos homossexuais” e que “não podem ser toleradas”. Ele também disse que “a sociedade que a gente defende é uma sociedade de respeito e tolerância, em que as pessoas sejam julgadas pelo seu caráter, pela sua capacidade e pela sua honestidade, não pela sua orientação sexual”.

O advogado de Wyllys, Lucas Mourão, informou ao G1 que não tem conhecimento da representação e que “não houve qualquer comunicação oficial a respeito, motivo pelo qual não é possível comentar”.

O bate-boca entre Leite e Wyllys gerou quase 4 milhões de visualizações no Twitter e dominou os assuntos em alta nos últimos dias.