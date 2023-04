DPE/AM amplia atendimento com seis unidades novas na capital em 2023

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) vai reforçar o atendimento em quatro zonas de Manaus com a inauguração de duas novas unidades e reinauguração de mais quatro, todas previstas para 2023. O objetivo é proporcionar à população manauara mais agilidade e conforto no acesso a assistência jurídica gratuita.

Para o defensor geral, Ricardo Paiva, o crescimento na demanda de atendimentos requer ampliação da estrutura física para concretizar o trabalho da Defensoria, que é estar cada vez mais perto das populações vulneráveis. “Esse é o público para o qual a instituição foi criada e essa ampliação, seja no número de unidades ou na readequação de espaços já existentes, é unicamente para estar mais perto e atender melhor o assistido, com conforto e tranquilidade na dinâmica do atendimento”, afirmou Paiva.

Para o mês de maio está prevista a reinauguração do Núcleo Criminal da DPE-AM, localizado na Avenida Umberto Calderaro, 678, Adrianópolis. O prédio teve readequação do layout, reforma na instalação elétrica, troca do forro, melhoria no sistema de prevenção e combate a incêndio, pintura e ampliação do estacionamento. A unidade fica a poucos metros do fórum Henoch Reis e terá, ao todo, 40 guichês de atendimento, além de sala de conferência e sala multifuncional.