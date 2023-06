Doze itens compõem a pauta da 9ª Sessão Ordinária do CNJ nesta terça (6/6)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza, na próxima terça-feira (6/6), a partir das 9h30, a 9ª Sessão Ordinária de 2023, no plenário do órgão. A pauta da sessão é composta por 12 itens que serão julgados ao longo do dia.

Entre eles, constam três processos administrativos, três revisões e duas reclamações disciplinares, três pedidos de providências e um procedimento de controle administrativo (PCA).

Os advogados e as advogadas podem fazer a sustentação oral presencialmente, no plenário do CNJ, ou por videoconferência. Nesse caso, os interessados deverão entrar em contato com a Secretaria Processual pelo telefone (61) 2326-5180 ou pelo e-mail [email protected].

Também está prevista a solenidade de aposição das fotografias do ministro Luiz Fux e da ministra Maria Thereza de Assis Moura nas galerias de ex-presidentes do Conselho Nacional de Justiça e de ex-corregedores nacionais de Justiça, respectivamente.

Com informações do CNJ