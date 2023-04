Desembargador é afastado em Sergipe por TJSE em cumprimento de decisão do CNJ

O Desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça, do Tribunal de Justiça de Sergipe, foi afastado do cargo pelo Colegiado da Corte em cumprimento de decisão do Conselho Nacional de Justiça. O Ato de afastamento foi publicado, no dia de hoje, 11 de abril, por ordem da presidência do Tribunal.

O Conselho Nacional de Justiça havia determinado, cautelarmente, o afastamento de Mendonça das suas funções jurisdicionais. O magistrado é investigado por participar, supostamente, de um esquema de venda de sentenças judiciais.

Ao afastar o Desembargador, o Tribunal de Sergipe comunicou que não teve acesso a detalhes do procedimento.

O que se sabe, até então, é que há acusações contra o Desembargador, no sentido de que tenha se encontrado, no exercício de suas funções, com um homem acusado de integrar uma organização criminosa da região nordeste do país, em uma de suas fazendas, para negociar uma liminar em processo no qual o suspeito era réu. O caso foi revelado, inicialmente, na operação “Caneta Azul” da Polícia Federal.