Deputado conhecido como ‘Cura Gay’ levanta Bíblia em posse de Lula no dia de hoje

O deputado Pastor Isidorio, do Avante, que é conhecido por suas declarações de que seja ex-gay, no dia de hoje, em Brasília, na posse do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chamou a atenção ao levantar a Bíblia durante a chegada de Lula ao Congresso Nacional. Vestido com a farda da Polícia Militar da Bahia, Estado pelo qual foi eleito, o deputado levantou uma bandeira de Israel enfaixada em seu braço ao tempo em que levantou uma Bíblia aberta.

Manoel Isidorio é também pastor na Igreja Assembleia de Deus e criou a Fundação Doutor Jesus, um projeto social de tratamento de dependentes químicos que fundou em Salvador. O deputado defendeu a possibilidade de ‘curar homossexuais com a pregação da Bíblia’. Apesar de conservador, diz ser simpatizante de Lula.

O parlamentar tem projetos apresentados e conhecidos por seu conteúdo, como o que cuida da criação do “Dia do Hétero” Isidorio foi eleito na Bahia com 323 mil votos nas eleições deste ano.