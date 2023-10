Deputadas assinam carta para Lula indicar uma mulher negra ao STF

O Presidente Luís Inácio Lula da Silva recebeu pedido de um grupo de 25 mulheres,todas deputadas federais para que o cargo aberto para Ministro do STF, com a aposentadoria de Rosa Weber, seja ocupado por uma mulher negra.

Entre as subscritoras do pedido, 15 são parlamentares do PT, entre elas as deputadas Benedita da Silva (RJ), Erika Kokay (DF), Natália Bonavides (RN) e Carol Dartora (PR).

As deputadas justificam que o STF, “pelo seu papel institucional de interpretar e aplicar a lei e de garantir os direitos da população, exige uma composição plural e diversa”. Hoje, a proporção entre homens e mulheres é de 2 para 9, e, a preocupação é que, sem que sejam prestigiado os critérios que valorizam a presença feminina em Instituições, essa representatividade tenda a ficar mais frágil.

No documento encaminhado ao Presidente, que também leva a assinatura de deputadas de outros partidos, incluindo nomes como Luiza Erundina (SP), Erika Hilton (SP) e Sâmia Bomfim (SP), além de parlamentares do PDT, PC do B, PSB e Solidariedade, se justifica a necessidade da nomeação de uma mulher negra.

“Na história da Corte, em 132 anos, nunca houve a indicação de uma mulher negra para o cargo de ministra. Desde a redemocratização do País, entre os 30 ministros que já ocuparam uma cadeira na Corte, apenas três eram mulheres, todas brancas, e houve apenas um homem negro.” diz trecho do conteúdo da carta encaminhada ao Presidente.