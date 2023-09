Denunciada mulher que matou filha de 9 anos na capital e escondeu corpo em geladeira

Atuante na Promotoria do III Tribunal do Júri da Capital, o promotor Nelson dos Santos Pereira Junior denunciou, nesta quinta-feira (30/8), a mulher que matou a própria filha de 9 anos e escondeu partes do corpo em uma geladeira. A acusada pode responder por homicídio com as qualificadoras de motivo fútil, uso de recurso que impossibilitou a defesa e pelo fato de a vítima ter menos de 14 anos. Para Pereira Junior, a mulher ainda praticou o crime no contexto de relações domésticas, coabitação e hospitalidade.

Segundo o narrado na denúncia, a criança foi atacada com golpes de faca por não se conformar com a separação dos pais. Ela havia passado um período morando com uma tia e, na época dos fatos, residia com a mãe havia pouco tempo.

Após o assassinato, a mulher se mudou para uma casa no Jardim Aracati levando consigo a geladeira que escondia o cadáver esquartejado da filha. Como o eletrodoméstico permaneceu embalado e amarrado com uma fita, acabou chamando a atenção de vizinhos, que acionaram a polícia.

O caso tramita em segredo de Justiça.

Com informações do MPSP